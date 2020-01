West Sussex entertainment listings, Thursday to Wednesday, January 23-29

Concerts, stage shows, films, exhibitions, walks and stand-up comedy gigs

THURSDAY, JANUARY 23

CONCERTS

BBC BIG BAND WITH CLAIRE MARTIN: Big Band Divas, 7.30pm, tickets from £10, Chichester Festival Theatre, www.cft.org.uk.

GIGS

From The Jam: Setting Sons 40th Anniversary Concert. 7pm, £30.50 standing, £33 circle seating. Over 18s only, under 18s will not be refunded. The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. Plus special guests.

STAGE

THE STRANGE TALE OF CHARLIE CHAPLIN AND STAN LAUREL: Various times, until January 25, tickets from £23, Minerva Theatre, Chichester, www.cft.org.uk.

FRIDAY, JANUARY 24

COMEDY

Jo Brand – Work in Progress: 8pm, £19, Chequer Mead, East Grinstead, 01342 302000, www.chequermead.org.uk.

COMMUNITY

WALK: Meet 11am in the car park above the Barns Green Village Hall, RH13 0PT (enter by way of the yellow road markings at the front of the hall). 2 mile HDC Health walk. Firm going underfoot. One gentle incline, some views but can be muddy. Well behaved dogs welcome. 60 mins. Chatter 07720 714306.

CONCERTS

BBC CONCERT ORCHESTRA: Broadway in Concert, 7.30pm, tickets from £10, Chichester Festival Theatre, www.cft.org.uk.

GIGS

One Night of Elvis starring Lee Memphis King: The Capitol Theatre, Horsham, 7.30pm-11pm.

Electric Troubadours: The Railway Inn, Billingshurst, 9pm-11pm.

Tropicana Nights: 8pm, £10, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. The ultimate ‘80s party night.

SATURDAY, JANUARY 25

COMMUNITY

WALK: Meet 10:30am Red Lyon PH car park, Slinfold RH12 0RR. 5 mile HDC walk to Nowhurst Farm, returning via Cooks Lane, Rapkyns and Theales Farm. Good beer and food in the pub. No dogs. 2 hrs 15 mins. Liz 01403 263920 or Simon 01403 260599.

CONCERTS

TARANTARA: A Gala Celebration of Gilbert and Sullivan. Tickets from £10, Chichester Festival Theatre, www.cft.org.uk.

GIGS

Tubesnake Boogie Band: The Red Lyon, Slinfold, 8.30pm-11pm.

The 19 Naughties: The King’s Head, Billingshurst, 8.30pm-11pm.

Paul Stanworth: Foresters Arms, Kirdford, 8pm-11pm.

The Soho-lites: The Stout House, Horsham, 9pm-11pm.

Classix: The Malt Shovel, Horsham, 8.30pm-11pm.

Glo: The Red Deer, Horsham, 8.30pm-11pm.

Down for the Count Swing Orchestra: 7.30pm, £17-£19, Chequer Mead, East Grinstead, 01342 302000, www.chequermead.org.uk. With special guest dancers The Twin Swing.

One Night of Adele: 7.30pm, £25, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

SUNDAY, JANUARY 26

COMMUNITY

WALK: Meet 10am at the car park just off Whiteways roundabout BN18 9FD at the junction of A29 / A284. Leisurely 4.3 mile HDC walk incorporates parts of the Southdowns and Monarchs Ways as well as Houghton Forest. Dogs welcome. Refreshments provided. 1 hr 45 mins. Mick 01903 745971.

GIGS

Stan’s Showcase: Nick T. Charly Barker, Donna Harfield and Danielle Davis, The Anchor Hotel, Horsham, 7.30pm-10.30pm.

Horsham Folk Club: Normandy Centre, Horsham, 8pm-11pm.

MONDAY, JANUARY 27

COMMUNITY

WALK: Meet 10am West Chiltington Rec ground CP, Mill Road, RH20 2PZ. 5 mile HDC walk around the village, interesting views and a church or two. Some stiles. Dogs on leads through private paths and farmland. 2.5 hrs. Irene 01403 783637 / 07790 420752.

GIGS

Jazz Jam: The King’s Arms, Billingshurst, 8pm-11pm.

STAGE

PUSH: An Opera, £20, Minerva Theatre, Chichester, www.cft.org.uk.

TUESDAY, JANUARY 28

GIGS

Open Mic: The Royal Oak, Crawley, 8pm-11pm.

Open Mic: The Jolly Tanners, Staplefield, 8pm-11pm.

STAGE

Madama Butterfly: 7.30pm, £39.50, £36.50 (child/over60/groups 10 or more £5 off), The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. An Ellen Kent production.

MY COUSIN RACHEL: Until February 1, various times, tickets from £10, Chichester Festival Theatre, www.cft.org.uk. Based on the novel by Daphne du Maurier, adapted by Joseph O’Connor and directed by Anthony Banks.

WEDNESDAY, JANUARY 29

COMMUNITY

WALK: Every Wed Meet 10:30am at bandstand in Carfax, Horsham (RH12 1FD). Choose a 30 or 60 mins flat HDC Health walk on good paths, incline under Albion Way, around the park. Suitable for elderly and those recovering from illness. Wheelchairs and buggies welcome. Dogs on a lead. Emmy 01403 255517 / Wyn 01403 256630 / Doreen 01403 230293.

GIGS

Nathan Carter and his Band: 7.30pm, £32.50, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

OTHER

La Boheme: Screening, Royal Opera Live, 7.45pm, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. Sung in Italian with English subtitles.

CINEMA (by Jane Bullen)

BURGESS HILL

Orion (01444 243300): André Rieu: 70 Years Young (U) Mon 7.45. 1917 (15) Fri, Tue, Wed & Thu 5.00, 8.15; Sat & Sun 2.30, 5.30, 8.30; Mon 4.45, 8.20. Little Women (U) Fri, Tue, Wed & Thu 5.15, 7.45; Sat & Sun 4.15, 7.30; Mon 5.15. Jumanji: The Next Level (12A) Sat & Sun 1.15. Spies In Disguise (PG) Sat & Sun 12.00.

CHICHESTER

Cineworld (0871 2208000): IMAX 2D: 1917 (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 1.20, 4.10, 7.00; Sat & Sun 10.30, 1.20, 4.10, 7.00. 1917 (15) Fri-Thu 12.00, 2.50, 5.40, 8.30. Bad Boys For Life (15) Fri, Tue, Wed & Thu 12.10, 3.00, 5.50, 8.40; Sat, Sun & Mon 12.10, 3.00, 5.50, 7.20, 8.40. Bombshell (15) Fri & Sat 2.15; Sun 12.30; Mon, Tue, Wed & Thu 2.20. Frozen II (U) Sat 10.40. JoJo Rabbit (12A) Fri & Tue 1.50, 7.20; Sat & Sun 8.00; Mon, Wed & Thu 1.50, 8.00. Jumanji: The Next Level (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 1.40, 4.30; Sat 10.50, 1.40, 4.30; Sun 10.50, 1.40. Just Mercy (12A) Fri-Thu 4.20. Little Women (U) Fri-Thu 1.10, 7.30. Unlimited Screening: Parasite (Korean) (15) Fri 8.00. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Fri, Sat, Mon, Tue, Wed & Thu 12.50, 4.50; Sun 1.30, 4.50. The Gentlemen (18) Fri, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 12.15, 2.50, 5.30, 8.15; Sat 12.20, 2.50, 5.30, 8.15. The Grudge (tbc) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 12.00, 4.00, 6.20, 8.50; Sat 4.00, 6.20, 8.50; Sun 4.40, 6.20, 8.50. The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri, Mon, Tue & Thu 2.15, 5.00, 7.45; Sat & Sun 11.20, 2.10, 5.00, 7.45; Wed 2.15, 5.00, 7.20. The Turning (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 12.00, 6.30, 9.00; Sat & Sun 6.30, 9.00. Movies For Juniors: Maleficent: Mistress Of Evil (PG) Sat 10.10; Sun 10.20. Spies In Disguise (PG) Sat 11.40; Sun 11.00. Movies For Juniors: Toy Story 4 (U) Sat & Sun 10.00. Bolshoi Ballet: Giselle (12A) Sun 3.00. Unlimited Screening: Greed (15) Tue 8.00. ROH Live: La Boheme (12A) Wed 7.45. Japanese: Weathering With You (12A) Thu 7.30.

New Park (01243 786650): 1917 (15) Fri 12.45, 6.00; Sat 6.15; Sun 8.30; Mon & Thu 3.30, 8.45; Tue 12.45, 6.00; Wed 5.00. Daphne Du Maurier (PG) Fri 1.30. The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri 3.15, 8.30; Sat 12.45, 8.45; Sun 6.00; Mon & Thu 12.45, 6.00; Tue 3.15, 8.30; Wed 12.00, 2.30. Cabaret (15) Sat 3.30. Holocaust Memorial Day 2020 (12A) Sun 11.00. Bolshoi Ballet: Giselle (12A) Sun 3.00. ROH: La Boheme (12A) Wed 7.30.

CRANLEIGH

Arts Centre (01483 278000): ROH Live: La Boheme (12A) Wed 7.45. Mrs Lowry And Son (PG) Thu 8.00.

CRAWLEY

Cineworld (0871 200 2000): IMAX 2D: 1917 (15) Fri & Sat 11.20, 2.10, 5.00, 7.50, 10.40; Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 11.20, 2.10, 5.00, 7.50. 4DX 2D: 1917 (15) Fri-Thu 12.20, 6.00. 1917 (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 1.20, 3.10, 4.10, 7.00, 8.50; Sat 10.30, 1.20, 3.10, 4.10, 7.00, 8.50, 9.50; Sun 10.30, 1.20, 3.10, 4.10, 7.00, 8.50. 2D SCREENX: Bad Boys For Life (15) Fri 1.20, 4.10, 7.10, 10.00; Sat 10.30, 1.20, 4.10, 7.10, 10.00; Sun 10.30, 1.20, 4.10, 7.10; Mon, Tue, Wed & Thu 1.20, 4.10, 7.10. 4DX 2D: Bad Boys For Life (15) Fri-Thu 3.10, 9.00. Bad Boys For Life (15) Fri 12.20, 2.20, 5.10, 6.00, 8.10, 11.00; Sat 12.20, 2.20, 5.10, 6.00, 8.00, 10.50; Sun, Mon, Wed & Thu 12.20, 2.20, 5.10, 6.00, 8.00; Tue 12.20, 2.20, 5.10, 6.00, 8.10. Bombshell (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.00, 1.40, 4.40, 8.20; Sat 11.40, 5.40, 8.20; Sun 11.40, 6.15, 8.45. Cats (U) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.20. Frozen II (U) Sat & Sun 11.00, 1.40. JoJo Rabbit (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.40, 3.00, 6.10, 8.45; Sat 3.00, 6.10, 8.45; Sun 6.10, 8.45. Jumanji: The Next Level (12A) Fri, Tue, Wed & Thu 11.40, 2.40, 5.40; Sat, Sun & Mon 11.40, 2.40, 5.40, 8.30. Just Mercy (12A) Fri 12.00, 10.30; Sat 10.30; Mon, Tue, Wed & Thu 12.00. Little Women (U) Fri, Mon & Tue 1.30, 4.30, 7.30; Sat & Sun 10.30, 1.30, 4.30, 7.30; Wed & Thu 1.30, 4.30, 8.30. Unlimited Screening: Parasite (Korean) (15) Fri 8.00. Playing With Fire (PG) Sat & Sun 10.10. Spies In Disguise (PG) Sat & Sun 10.00, 12.30. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Fri & Tue 1.50, 5.00, 8.30; Sat & Sun 10.40, 1.50, 5.00, 8.10; Mon, Wed & Thu 1.50, 5.00, 8.10. The Gentlemen (18) Fri 12.30, 3.10, 5.50, 8.40, 9.50; Sat, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 12.30, 3.10, 5.50, 8.40. The Grudge (tbc) Fri 11.30, 1.50, 4.15, 6.40, 9.10, 10.30; Sat 1.50, 4.15, 6.40, 9.10, 10.30; Sun 1.50, 4.15, 6.40, 9.10; Mon, Tue, Wed & Thu 11.30, 1.50, 4.15, 6.40, 9.10. The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri-Thu 11.10, 2.00, 4.50, 7.40. The Turning (15) Fri 11.10, 2.00, 4.20, 6.50, 9.20, 11.00; Sat 4.20, 6.50, 9.20, 11.00; Sun 4.20, 6.50, 9.20; Mon, Tue, Wed & Thu 11.10, 2.00, 4.20, 6.50, 9.20. Movies For Juniors: Maleficent: Mistress Of Evil (PG) Sat & Sun 10.20. Movies For Juniors: Toy Story 4 (U) Sat & Sun 10.00. Bolshoi Ballet: Giselle (12A) Sun 3.00. Unlimited Screening: Greed (15) Tue 8.00. ROH Live: La Boheme (12A) Wed 7.45. Japanese: Weathering With You (12A) Thu 7.30.

The Hawth (01293 553636): ROH Live: La Boheme (12A) Wed 7.45.

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): Little Women (U) Fri-Thu 2.35. Bad Boys For Life (15) Fri, Sat, Mon, Tue, Wed & Thu 5.30, 8.20; Sun 5.10, 8.00. 1917 (15) Fri, Mon, Tue & Thu 2.45, 5.25, 8.10; Sat 5.25, 8.10; Sun 8.10; Wed 2.45, 5.25. The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri, Sat, Mon, Tue & Thu 2.30, 5.15, 8.00; Sun 5.25, 7.00; Wed 1.55, 4.40, 8.10. Kids Crew: Abominable (U) Sat 10.20. Kids Crew: A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon (U) Sat 10.20. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Sat 11.30; Sun 11.40. Frozen II (U) Sat & Sun 12.15. Paw Patrol: Ready, Race, Rescue! (U) Sat 12.20, 1.45; Sun 12.00, 1.25. Spies In Disguise (PG) Sat 3.10; Sun 2.50. Bolshoi Ballet Live: Giselle (12A) Sun 3.00. Silver Screen: Pain And Glory (15) Wed 10.30. ROH Live: La Boheme (12A) Wed 7.45.

HORSHAM

The Capitol (01403 750220): 1917 (15) Fri, Tue, Wed & Thu 1.45, 4.45, 7.45; Sat & Sun 7.45; Mon 8.15. Blue Oasis Film Club Screening: 1917 (15) Fri 10.15. The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri, Sat, Sun, Tue, Wed & Thu 2.15, 5.15, 8.15; Mon 1.45, 4.45. Family Film Fun: UglyDolls (U) Sat 10.30. Blue Oasis Film Club Screening: The Runaways (12A) Sat 11.00. The Runaways (12A) Sat 1.45, 4.45; Sun 2.00, 4.45. Son Of Saul (15) Mon 2.15, 5.15, 7.45. Box Office Babies Screening: The Personal History Of David Copperfield (PG) Tue 10.30. Capitol Shorts: An Evening Of Short Films (tbc) Tue 7.00. NT Live Encore: Small Island (15) Wed 7.30. NT Live Encore: The Lehman Trilogy (12A) Thu 7.30.

Everyman (0872 436 9060): Bombshell (15) Fri & Sat 1.30; Sun 10.15; Mon 11.00, 9.00; Tue 8.45; Wed 5.10; Thu 9.00. The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri 11.45, 2.45, 5.00, 8.45; Sat 11.00, 2.45, 5.00, 8.00; Sun 2.00, 5.00, 8.00; Mon 12.00, 3.00, 5.30, 8.30; Tue 10.30, 7.45; Wed 1.30, 4.30, 8.00; Thu 10.30, 2.00, 8.15; Silver Screen: Tue 2.15; Baby Club: Wed 10.20. 1917 (15) Fri 11.00, 2.00, 5.45, 8.00; Sat 11.45, 2.00, 5.45, 7.30, 8.45; Sun 11.40, 2.30, 5.30, 7.30, 8.30; Mon 11.30, 2.30, 5.00, 8.00; Tue 11.15, 1.30, 3.15, 5.15, 8.15; Wed 11.50, 2.45, 5.40, 8.30; Thu 11.00, 1.30, 2.30, 4.30, 7.45. Little Women (U) Fri 10.20, 4.15, 7.30; Sat 4.15; Sun 4.30; Mon 1.50, 6.00; Tue 12.00, 4.30; Wed 10.50, 2.00; Thu 11.15, 5.00. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Sat 10.15; Sun 10.45. Le Mans ‘66 (12A) Sun 1.00; Thu 5.30. Anne Frank: Parallel Stories (12A) Tue 6.15. ROH Live: La Boheme (12A) Wed 7.30.

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): NT Live Encore: Present Laughter (12A) Thu 7.00.

WORTHING

Dome (01903 823112): 1917 (15) Fri 11.50, 2.50, 5.30, 8.15; Sat 3.00, 5.45, 8.30; Sun 3.00, 5.45, 8.05; Mon, Wed & Thu 11.50, 2.50, 5.30, 8.15; Tue 11.50, 2.40, 5.35, 8.20. The Gentlemen (18) Fri, Mon, Wed & Thu 12.10, 5.15; Sat & Sun 5.25; Tue 12.10. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Sat & Sun 11.40. Little Women (U) Fri, Mon, Wed & Thu 12.00; Sat & Sun 2.10; Tue 2.30. Bad Boys For Life (15) Fri, Mon, Wed & Thu 2.45, 7.50; Sat 8.05; Sun 8.30; Tue 5.25; Parent & Baby: Tue 12.00. The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri, Mon, Wed & Thu 2.30, 5.30, 8.10; Sat & Sun 2.45, 5.00, 7.45; Tue 2.45, 5.20, 8.10. Weekend Morning Movie: Spies In Disguise (PG) Sat & Sun 10.00. Paw Patrol: Ready, Race, Rescue! (U) Sat & Sun 10.10, 12.45. Frozen II (U) Sat & Sun 10.25. Jumanji: The Next Level (12A) Sat & Sun 12.15. Anne Frank: Parallel Stories (12A) Tue 8.00.

Connaught (01903 206206): 1917 (15) Fri 5.45, 8.30; Sat & Sun 12.00, 8.20; Mon 12.00, 8.30; Tue 12.00, 4.45; Wed 2.50; Thu 11.45, 8.10. Little Women (U) Sat & Sun 5.30; Mon, Tue & Thu 2.40; Wed 12.00. The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri 12.00, 2.45, 5.30, 8.15; Sat & Sun 12.40, 3.15, 5.50, 8.30; Mon 2.45, 5.30, 8.15; Tue 1.45, 5.30, 8.15; Wed 11.45, 2.30, 5.30, 8.15; Thu 12.00, 2.45, 5.30, 8.15; Dementia Friendly Screening: Tue 11.15. Saturday Morning Pictures: Cats (U) Sat 10.15. Knives Out (12A) Sat & Sun 2.45; Mon 5.40. Silver Screen: The Personal History Of David Copperfield (PG) Mon 11.00. NT Encore: All My Sons (12A) Tue 7.30. ROH Live: La Boheme (12A) Wed 7.45. Weathering With You (12A) Thu 5.45.