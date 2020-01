West Sussex entertainment listings, Thursday, January 30, to Wednesday, February 5

Concerts, stage shows, films, exhibitions, walks and stand-up comedy gigs

THURSDAY, JANUARY 30

COMMUNITY

WALK: Meet 10am in the car park above the Village Hall, Barns Green RH13 0PT (approached across the yellow road markings at the front of the hall). Fairly flat 5 mile HDC walk with a couple of inclines. 15 stiles. Can be muddy. No dogs. 2.5 hrs. Lynne 01403 26815.

GIGS

The Magic of Motown: 7.30pm, £28.50, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

FRIDAY, JANUARY 31

COMMUNITY

WALK: Meet 10:30am Westlake House, Pondtail Road, Horsham. Park on Pondtail Road OR Metrobus 61 stops outside (bus stop is Cottingham Avenue). Join us for a new 2 mile mud free HDC Health walk around part of the Riverside Walk. Stout shoes advised. 60 mins. Jill 07780 701184.

GIGS

Blues Night: Kent DuChaine, 7.45pm, £16 (unreserved seating), studio, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. In association with Crawley Blues Club.

Raw Deal: The Anchor Inn, Storrington, Pulborough, 8.30pm-11pm.

T-Rextasy: The Capitol Theatre, Horsham, 7.30pm-11pm.

The Majors: The Railway Inn, Billingshurst, 9pm-11pm.

Jukebox 6: The Stout House, Horsham, 9pm-11pm.

T.Rextasy: 7.30pm, £24, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

STAGE

Twist and Shout: 7.30pm, £22, Chequer Mead, East Grinstead, 01342 302000, www.chequermead.org.uk. A fun-packed musical journey back to the swinging sixties.

SATURDAY, FEBRUARY 1

COMEDY

Victorious: 7.45pm, £11 (discounts £10), studio, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. Join award-winning musical comedy performer Hannah Brackenbury as she presents a joyful and poignant musical tribute to the late, great comedy genius Victoria Wood.

GIGS

The Classic Rock Show: 8pm, £28 (Gold Circle seats £38), The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

The Carpenters Experience: 7.30pm, £22, Chequer Mead, East Grinstead, 01342 302000, www.chequermead.org.uk.

Cloud: (w/support from Deaf Dogs for the Blind), The Malt Shovel, Horsham, 8.30pm-11pm.

Joe 90: The King’s Head, Billingshurst, 8.30pm-11pm.

Saviours of Soul: Broadbridge Heath Village Centre, Horsham, 8pm-11pm.

Stan Solo & The Force: The Tipsy Fox, Horsham, 8pm-10-30pm.

The Beat Merchants: The Bedford, Horsham, 9pm-11pm.

Throbbin’ Hood: Barns Green Sports and Social Club, Horsham, 8.30pm-11pm.

Rude Mechanicals @ Billingshurst Folk Club: The Chapel, Billingshurst, 8pm-11pm.

Manbitesdog: The Norfolk Arms, Horsham, 8.30pm-11pm.

STAGE

Shake That Thing: The Great British Swing Dance Show, 7.30pm, £24, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

SUNDAY, FEBRUARY 2

COMEDY

Darren Harriott: Good Heart Yute, 8pm, £15, studio, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. Rescheduled from October 27 due to Darren’s filming commitments.

COMMUNITY

WALK: Meet 10:30am at Leechpool Wood car park, Harwood Rd B2195, Horsham. 2.3 miles woodland HDC Health walk, some of the walk will be on narrower paths with tree roots, stubs and uneven ground. Some inclines and can be muddy. No dogs. 1 hr 15 mins. Alex 01403 273751.

GIGS

Jason Falloon: The Railway Inn, Billingshurst, 1pm-3pm.

Electric Jam: The REC Rooms, Horsham, 6pm-9pm.

Horsham Folk Club: Normandy Centre, Horsham, 8pm-11pm.

STAGE

Masters of Dance: 3pm, £15, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

MONDAY, FEBRUARY 3

COMMUNITY

WALK: Meet 10am in the car park of the Holmbury St. Mary Village Hall (located at the end of Felday Glade off the B2126 Horsham Road) RH5 6PG (TQ107441). 6 mile hilly HDC walk through the Hurtwood Estate to Peaselake. Views from Holmbury Hill. 2 hrs 45 mins. Mike 07855 502023.

GIGS

Jazz Jam: The King’s Arms, Billingshurst, 8pm-11pm.

TUESDAY, FEBRUARY 4

GIGS

Open Mic: George & Dragon, Shipley, 8pm-11pm.

Open Mic: The Royal Oak, Crawley, 8pm-11pm.

Open Mic: The Jolly Tanners, Staplefield, 8pm-11pm.

WEDNESDAY, FEBRUARY 5

COMEDY

Josie Long: Tender, 7.45pm, £18, studio, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

COMMUNITY

WALK: Meet 10:30am in the car park opposite Scarlett Arms, Walliswood (RH5 5RD). 3.5 mile HDC walk includes passing through Surrey Wildlife Trust conservation area and the tiny hamlet of Mayes Green. One steep incline. Views to Leith Hill tower. No dogs. 1 hr 45 mins. Pauline 07779 671568 or Douglas 01403 268807.

GIGS

Open Mic: The Malt Shovel, Horsham, 8pm-11pm.

The Fred Woods Big Band: Horsham Sports Club, 8pm-11pm.

STAGE

Peppa Pig’s Best Day Ever: Wednesday 1pm and 4pm, Thursday 10am and 1pm, studio, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. Tickets £18 (child £16). Family of four £64.Premium (rows A and B) £21 (child £19).

CINEMA (by Jane Bullen)

BURGESS HILL

Orion (01444 243300): 1917 (15) Fri & Mon-Thu 5.00, 8.15; Sat & Sun 2.30, 5.30, 8.30. Bad Boys For Life (15) Fri & Mon-Thu 7.45; Sat & Sun 7.30. Little Women (U) Fri & Mon-Thu 5.15; Sat & Sun 4.15. Jumanji: The Next Level (12A) Sat & Sun 1.15. Spies In Disguise (PG) Sat & Sun 12.00.

CHICHESTER

Cineworld (0871 2208000): IMAX 2D: 1917 (15) Fri-Thu 11.40, 2.30, 5.20, 8.10. 1917 (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Wed 1.20, 4.10, 7.00; Tue 1.20, 4.10; Thu 4.10, 7.00. A Beautiful Day In The Neighbourhood (PG) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.30, 2.20, 5.00, 7.40; Sat 3.10, 7.20; Sun 3.30, 7.50. Bad Boys For Life (15) Fri, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 12.00, 2.50, 5.40, 8.30; Sat 12.00, 2.50, 5.40, 8.00. Dolittle (PG) Sat & Sun 10.20, 11.40, 12.50, 2.10, 3.20, 4.40, 5.50, 8.20. Polish: Jak Zostalem Gangsterem (18) Fri, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 7.20. JoJo Rabbit (12A) Fri-Thu 4.20. Jumanji: The Next Level (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 4.30; Sat 10.50, 2.00; Sun 11.10, 2.00. Kinky Boots – The Musical (12A) Tue 7.00. Little Women (U) Fri-Thu 1.10, 7.10. Paw Patrol: Ready, Race, Rescue! (U) Sat & Sun 10.00, 11.30. Queen And Slim (15) Fri, Sun, Mon, Tue & Wed 1.40, 4.50, 8.00; Sat 1.40, 4.50, 7.50; Thu 1.35, 4.50, 8.00. Spies In Disguise (PG) Sat 11.10. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Fri, Mon, Tue & Wed 1.00; Sat & Sun 12.10; Thu 1.20. The Gentlemen (18) Fri, Mon, Tue & Wed 12.50, 3.30, 6.10, 8.50; Sat 12.30, 8.30; Sun 12.40, 6.10, 8.50; Thu 1.30, 6.10, 8.50. The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.50, 2.40, 5.30, 8.20; Sat & Sun 5.00. The Rhythm Section (tbc) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 12.40, 3.20, 6.00, 8.40; Sat & Sun 3.20, 6.00, 8.40. Movies For Juniors: Maleficent: Mistress Of Evil (PG) Sat & Sun 10.30. Movies For Juniors: Missing Link (PG) Sat & Sun 10.10. Metropolitan Opera: Porgy And Bess (12A) Sat 5.55. Autism Friendly Screening: Spies In Disguise (PG) Sun 11.00.

New Park (01243 786650): The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri 12.15; Sat 5.45; Sun 8.30; Mon 1.00; Tue 6.15; Wed 12.00; Thu 12.00. The Irishman (15) Fri 2.45; Tue 2.15; Wed 7.15; Thu 7.15. JoJo Rabbit (12A) Fri 6.45; Sat 8.15; Sun 6.00; Mon 3.45. 1917 (15) Fri 9.00; Sat 12.45; Sun 12.00; Mon 6.15; Tue 12.00; Wed 5.00; Thu 5.00. Rebecca (PG) Sat 3.00. Metropolitan Opera Live: Porgy And Bess (12A) Sun 2.15. Joker (15) Mon 8.30; Wed 2.30. Citizen K (15) Tue 8.45; Thu 2.30.

CRANLEIGH

Arts Centre (01483 278000): Exhibition On Screen: Lucian Freud – A Self Portrait (12A) Wed 7.30. Mrs Lowry And Son (PG) Thu 8.00.

CRAWLEY

Cineworld (0871 200 2000): IMAX 2D: 1917 (15) Fri, Sat, Sun & Mon 11.20, 2.10, 5.00, 7.50, 10.50; Tue, Wed & Thu 11.20, 2.10, 5.00, 7.50. 4DX 2D: 1917 (15) Fri, Mon, Wed & Thu 12.30, 6.10; Tue 3.30, 8.50. 1917 (15) Fri 3.30, 7.00, 8.50, 9.50; Sat 12.20, 3.10, 6.00, 7.00, 8.50, 9.50; Sun 12.20, 3.10, 6.00, 7.00, 8.50; Mon, Wed & Thu 3.30, 7.00, 8.50; Tue 7.00. A Beautiful Day In The Neighbourhood (PG) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 12.10, 2.50, 5.40, 8.20; Thu 11.00, 12.10, 2.50, 5.40, 8.20. 2D SCREENX: Bad Boys For Life (15) Fri-Thu 11.00, 1.50, 4.40, 7.30. 4DX 2D: Bad Boys For Life (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 3.20, 9.00; Sat & Sun 9.00. Bad Boys For Life (15) Fri 12.30 6.20, 10.30; Sat 12.30, 3.20, 10.30; Sun 12.30, 3.20; Mon 12.30; Tue, Wed & Thu 12.30, 6.20. Bombshell (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.00, 4.50. 4DX 2D: Dolittle (PG) Sat & Sun 10.50, 1.20, 4.00, 6.30. Dolittle (PG) Sat 10.00, 11.40, 12.30, 2.10, 3.00, 8.45; Sun 10.00, 11.40, 12.30, 2.10, 3.00, 5.30, 8.45. Frozen II (U) Sat & Sun 11.40. Polish: Jak Zostalem Gangsterem (18) Fri, Sat, Sun, Mon, Wed & Thu 7.20. JoJo Rabbit (12A) Fri, Tue, Wed & Thu 12.20, 3.10, 6.00, 8.45; Sat & Sun 6.20; Mon 12.20, 3.10, 6.30. Jumanji: The Next Level (12A) Fri, Mon, Wed & Thu 1.30, 4.30; Sat & Sun 10.30, 1.30, 4.30; Tue 1.20, 4.10. Little Women (U) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 1.40, 7.40; Sat 4.50; Sun 7.40. Paw Patrol: Ready, Race, Rescue! (U) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.30; Sat & Sun 10.20, 12.00, 1.40. Queen And Slim (15) Fri, Sat, Mon, Tue, Wed & Thu 11.00, 2.00, 5.10, 8.10; Sun 2.00, 5.10, 8.10. Richard Jewell (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.10, 2.20, 5.30, 8.40; Sat & Sun 2.20, 5.30, 8.40. Spies In Disguise (PG) Sat & Sun 10.50. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 12.20, 3.40. The Gentlemen (18) Fri 12.20, 3.10, 6.00, 9.10, 10.40; Sat 3.20, 6.00, 9.10, 10.40; Sun 3.20, 6.00, 9.10; Mon, Tue, Wed & Thu 12.20, 3.10, 6.00, 9.10. The Grudge (15) Fri 10.50; Sat 10.15. The Lighthouse (15) Fri-Thu 12.40, 3.15, 5.50, 8.30. The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.00, 2.00, 5.00, 8.00; Sat 8.00; Sun 4.50, 8.00. The Rhythm Section (tbc) Fri-Thu 1.20, 4.00, 6.40, 9.20. Movies For Juniors: Maleficent: Mistress Of Evil (PG) Sat & Sun 10.00. Movies For Juniors: Missing Link (PG) Sat & Sun 10.20. Movies For Juniors: The Addams Family (PG) Sat & Sun 10.00. Metropolitan Opera: Porgy And Bess (12A) Sat 5.55. Autism Friendly Screening: Spies In Disguise (PG) Sun 11.00. Korean: Parasite + Satellite Q&A With Bong Joon Ho (15) Mon 6.00. Kinky Boots – The Musical (12A) Tue 7.00.

The Hawth (01293 553636): (No films this week.)

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri, Sat, Sun, Mon, Wed & Thu 2.40, 5.25, 8.10; Tue 5.25, 8.10. Little Women (U) Fri-Thu 2.00. 1917 (15) Fri, Mon, Wed & Thu 2.30, 5.15, 8.00; Sat & Sun 5.15, 8.00; Tue 2.40. Richard Jewell (15) Fri-Thu 4.50, 7.50. Kids Crew: Abominable (U) Sat 10.20. Kids Crew: Maleficent: Mistress Of Evil (PG) Sat 10.20. Kids Crew: A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon (U) Sat 10.20. Spies In Disguise (PG) Sat & Sun 12.20. Paw Patrol: Ready, Race, Rescue! (U) Sat & Sun 12.35. Dolittle (PG) Sat & Sun 12.45, 3.00. Kinky Boots – The Musical (12A) Tue 3.00, 7.45. Silver Screen: The Good Liar (15) Wed 10.30.

HASSOCKS

Adastra Hall (01273 842081): (No films this week.)

HORSHAM

The Capitol (01403 750220): The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri 10.30, 1.45, 5.15, 7.55; Sat 12.45, 3.15; Sun 2.00, 4.45, 7.45; Mon 2.15, 4.55, 7.45; Tue 1.45, 4.55; Wed & Thu 1.45, 4.45, 7.45. Little Women (U) Fri 10.00, 1.00; Sat 10.00, 1.00, 3.55; Sun 1.00, 3.55; Tue 1.00, 7.45; Wed & Thu 1.00, 3.55. A Hidden Life (12A) Fri 3.55, 7.25; Sat, Sun, Wed & Thu 7.15; Mon 1.45; Tue 3.55. Family Film Fun: Aladdin (PG) Sat 10.30. Metropolitan Opera Live: Porgy And Bess (Gershwin) (12A) Sat 5.55. FHSE: The Street (15) Mon 5.15, 8.15. Kinky Boots – The Musical (12A) Tue 7.30.

Everyman (0872 436 9060): The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri 10.30, 1.30, 5.30, 8.30; Sat 1.30, 6.00, 8.50; Sun 5.20, 7.00; Mon 12.00, 5.40; Tue 1.00, 8.30; Wed 10.50, 4.45, 8.00; Thu 1.30, 4.30, 8.30. 1917 (15) Fri, Mon, Tue, 11.00, 2.00, 5.00, 8.00; Sat 11.15, 2.15, 5.15, 8.15; Sun 10.45, 1.45, 4.45, 7.45; Wed 11.45, 2.45, 5.45, 7.45; Thu 11.30, 2.00, 5.30, 8.00. Little Women (U) Fri 11.30, 4.30; Sat 11.45, 4.20; Sun 11.10, 3.50; Mon 2.30; Tue 11.30, 4.00; Wed 1.30; Thu 10.45, 2.30, 7.30. A Beautiful Day In The Neighbourhood (PG) Fri 2.45, 7.30; Sat 3.00, 7.30; Sun 1.00, 8.20; Mon 11.30, 3.00, 8.30; Tue 5.45; Wed 8.45; Thu 10.30, 5.00; Silver Screen: Tue 10.15; Baby Club: Wed 10.30; Hard Of Hearing: Wed 5.15. Spies In Disguise (PG) Sat 10.45; Sun 10.20. Knives Out (12A) Sun 2.15. Parasite Preview + Satellite Q&A (15) Mon 6.00. Joker (15) Tue 2.45. Kinky Boots – The Musical (12A) Tue 7.15. ROH Encore: La Boheme (12A) Wed 1.45.

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): The Kindergarten Teacher (12A) Fri 7.30.

WORTHING

Dome (01903 823112): The Gentlemen (18) Fri 5.25. 1917 (15) Fri 12.00, 2.50, 5.30, 8.15. The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri 11.50, 2.40, 8.00; Sat & Sun 5.20, 8.20. Bad Boys For Life (15) Fri 5.30; Sat & Sun 5.25. Little Women (U) Fri 11.35, 2.30; Sat & Sun 2.10. Weekend Morning Movie: The Addams Family (2019) (PG) Sat & Sun 10.00. Frozen II (U) Sat & Sun 11.45. Dolittle (PG) Sat & Sun 10.15, 12.45, 2.40. Parent & Baby Screening; 1917 (15) Mon 12.00.

Connaught (01903 206206): The Personal History Of David Copperfield (PG) Fri 3.15, 8.30; Sat 3.30, 8.45; Sun 3.00, 8.30; Mon 4.00, 9.00; Tue 12.15, 4.10; Wed 2.45, 8.15; Thu 11.15, 4.45. Knives Out (12A) Sat 12.45; Sun 5.45. 1917 (15) Fri 12.30; Sat 12.20, 6.10; Sun 5.30; Mon 12.00; Tue 3.00; Wed 12.00, 5.40; Thu 2.00, 8.15. Little Women (U) Fri & Thu 2.30; Sat & Wed 5.30; Mon 2.45; Tue 1.15. ROH: Le Boheme (12A) Sun 2.00. A Beautiful Day In The Neighbourhood (PG) Fri 12.00, 5.30; Sat 3.00, 8.30; Sun 12.30, 8.15; Mon 6.30; Tue 5.45; Wed 3.00, 8.30; Thu 12.00, 5.45; Dementia Friendly: Tue 11.00. JoJo Rabbit (12A) Fri 6.00; Mon 1.30; Tue 8.15; Wed 12.15. 1990 Flashback!: Pretty Woman (15) Fri 8.15. Frozen II (U) Sat & Sun 10.00. Saturday Morning Pictures: Spies In Disguise (PG) Sat 10.15. Autism Friendly: Cats (U) Sun 10.15. Silver Screen: A Beautiful Day In The Neighbourhood (PG) Mon 11.00. Parasite + Satellite Q&A (15) Mon 6.00. Kinky Boots – The Musical (12A) Tue 7.00. NT: Small Island (15) Thu 7.30.