Entertainment listings for Friday to Thursday, January 25-31

Concerts, stage shows, exhibitions and stand-up comedy gigs across Sussex

FRIDAY, JANUARY 25

COMEDY

ANDREW DOYLE: Friendly Fire. £8-£10, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

KRATER COMEDY CLUB: Until Jan 27, 7pm/8pm/10.30pm, £5-£36.50 Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

COMMUNITY

LEWES RIVERSIDE CLUB: The Quicken Trust with Geraldine Booker, 2pm St Thomas’ Church Hall, Cliffe, Lewes.

LEWES SPEAKERS FESTIVAL: At All Saints Centre, Friars Walk, Lewes until Jan 27. Times and details at www.lewesspeakersfestival.com

TEA DANCE: 1.30pm-3.45pm, £5 per person including tea or coffee. Southwater Leisure Centre, Pevensey Road, Southwater (off Cedar Drive). To find out more call 01403 733208 or Colin and Margaret on 01403 734409.

TRANSITION TOWN LEWES: Can being vegan save the planet? By Daphne Lambert, 7pm for 7.30pm start Elephant and Castle, Lewes. Suggested donation £1-£5.

WALK: Meet 11am in new car park above the Barns Green Village Hall, enter by way of the car park outside the Village Hall. Two-mile HDC Health walk. Firm going underfoot. One gentle incline, some views, can be muddy. Well behaved dogs welcome. 60 mins Chatter 07720 714306.

GIGS

DOOMSVILLE: Three Bridges Football Club, Crawley, 8pm-11pm.

FAITH: £27, 7.30pm White Rock Theatre, Hastings (01424) 462288. The George Michael Legacy.

HEAVY LUNGS: £7, 7.30pm Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171. Plus guests.

JUKEBOX 6: The Anchor Inn, Storrington, Pulborough, 8.30pm-11pm.

THE VACCINES: £24.50, 7pm Brighton Dome (01273) 709709. Plus special guests Hatchie and Jesse Jo Stark.

THROBBIN’ HOOD: The Cricketers Arms, Billingshurst, 8.30pm-11pm.

TROPICANA NIGHTS: £10, 8pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. The ultimate 80’s party night.

STAGE

HIS DARK MATERIALS: £6-£8, 6.45pm until Feb 3 (Sat/Sun 1.45pm) Lewes Little Theatre, Lancaster Street, Lewes (01273) 474826. Lewes Theatre Youth Group with a stage version of the Philip Pullman fantasy trilogy.

SATURDAY, JANUARY 26

COMEDY

FUNNY WOMEN: Brighton Nights. £10-£12, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. Headliner Yuriko Kotani.

COMMUNITY

HORSHAM INTERFAITH AND NONE: Free social and meeting, 2pm, Unitarian Church Hall, Worthing Road, Horsham. Opp. bus station. Remembering Holocaust Day and ‘The Way Ahead’ for HIFF, plus afternoon tea. Info: 07717221520.

WALK: Park and meet 10am at the far end of the Bax Castle car park on the Two Mile Ash Road, RH13 0LA. New 4.5 mile HDC walk along the Downs Link to Southwater Country Park, then connect to pathways past Marlpost Wood. Can be muddy. 1 hr 45 mins Liz 01403 263920 & Simon 01403 260599.

GIGS

AN EVENING WITH SINATRA: Featuring Kevin Fitzsimmons, The REC Rooms, Horsham, 7.30pm.

BACK TO BACHARACH: £23-£24.50, 7.30pm White Rock Theatre, Hastings (01424) 462288. Celebrating the music of Burt Bacharach.

HORSHAM ROCKS PRESENTS: Carfax Bandstand, Horsham, 1pm-3pm.

HOSPITAL RADIO CRAWLEY: Fundraiser, The Star, Roffey, 12pm-10pm.

LEWES SATURDAY FOLK CLUB: £7, 8pm Elephant and Castle, Lewes. Steve Turner, concertina, vocals, mandola.

SOLICE: The Malt Shovel, Horsham, 8pm-11pm.

THE BOB DYLAN STORY: £19-£20, 7.30pm Chequer Mead, East Grinstead (01342) 302000. Tribute band.

THE SUPERSONIC 70S SHOW: 7.30pm, £21.50, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

SUNDAY, JANUARY 27

CONCERTS

CORELLI ENSEMBLE: £10-£12, 4pm Seaford Baptist Church, Belgrave Road, Seaford.. Tickets available at Seaford Tourist Office and corelliensemble.co.uk.

COMMUNITY

BEACHY HEAD RAMBLERS: Look Out For Prisoners, 10 miles with David F 07860 191198. meet at The Juggs Pub, The Street, Kingston, 10am.

LEWES FOOTPATHS GROUP: Lancing Hill, 4.5 miles with Anita 07989 176591. Meet at North Street car park, Lewes, 9.30am.

MID SUSSEX RAMBLERS: Sussex Area AGM 2.30pm at Crowborough Community Centre, Pine Grove, Crowborough. Pre AGM walk likely to be 6 to 7 miles starting at approx 10am.

GIGS

HORSHAM FOLK CLUB: Normandy Centre, Horsham, 7.45pm-10pm.

SEPIA SHADOWS: Free, 3.30pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076.

STAN’S SHOWCASE: The Anchor Hotel, Horsham, 7pm.

THE RUMJACKS: £15, 7.30pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076. Tickets available at www.wegottickets.com.

MONDAY, JANUARY 28

COMMUNITY

ARUN AND CHICHESTER AIR ENTHUSIASTS SOCIETY: AirACES, www.airaces.org.uk. Call David Batcock on 01243 823007 or email david.airaces@hotmail.com. ‘The British Space Race’ presented by Mr. John Chinner at the Chichester Park Hotel, Chichester, 7pm for 7.30pm start. John Chinner, is a Lead Avionics Engineer, at Airbus Defence & Space. His knowledge of the British Space Industry is second to none. Air ACES members £3, guests £5, under 16s free. Tickets on sale at the door, on the evening, no pre-booking.

DEMENTIA CAFÉ: 2.30pm-4pm, Wykeham House Care Home, 21 Russell’s Crescent, Horley. Free for anyone to come along. Dementia Care specialist Leon Smith will give a talk and will answer any questions. Tea/coffee and cakes will be available. Please RSVP to secure your place Carolyn.tyrer@barchester.com.

EVENING OF MEDIUMSHIP: With medium Vicky Chatfield, 7.30pm, with refreshments and raffle, £5, Barnham Community Hall, Yapton and Barnham SNU Spiritualist Pioneer Centre.

THE GROUP: A pub in Horsham. Unattached? The Group, for men and women aged 50+, meets on a Friday in December. It is an opportunity to meet new people. Walks, theatre, golf, lunches and dinners, holidays. Also in Lewes, Brighton and Burgess Hill. Visit www.thegroup.org.uk.

WALK: Meet 10.30am, Hillier Garden Centre, Brighton Road, Horsham, RH13 6QA. Please park on the gravel at the far end. 5 mile HDC walk using the Riverside Walk. Will be very muddy in parts. No dogs. 2.5 hrs. Jill 07780 701184.

GIGS

LUTHER: £13-£25, 7.30pm Theatre Royal, Brighton 0844 871 7650. A Luther Vandross Celebration.

SONGHOY BLUES: £15, 7.30pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

TUESDAY, JANUARY 29

COMMUNITY

MID SUSSEX RAMBLERS: Limpsfield Chart Figure of 8, 9.5 miles with Paul J 01444 441530. Meet at car park near the Carpenters Arms, 10.30am.

Post Work Fitness for Haywards Heath: At Lamb House. Every Tuesday, 4pm-6.30pm. Pilates: £5 Members, £7 non-members. Mindfulness: £3 members, £5 non-members. Reflexology and Physiotherapy appointments available (booking required) 5.30pm-6.30pm, all ages welcome.

WALK: Meet 10am at Leechpool Wood car park (Roffey End), Harwood Road (B2195), Horsham. 2-3 mile HDC Health walk. Gentle slopes, some narrow paths, can be muddy, generally easy walking. First timers and families very welcome. No dogs. 60-90 mins Please ring before 9am if there is snow/ice. Alex 01403 273751.

GIGS

FRANKLY SINATRA: £25.50, 7.30pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. Starring Davi Alacey.

ISRAEL NASH: £15, 7pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. Plus support.

NOV3L: £8, 7.30pm Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171. (Members of Crack Cloud/Women) plus support.

OPEN MIC: The Royal Oak, Crawley, 8pm-11pm.

OPEN MIC: The Bull Inn, Henfield, 8pm-11pm.

OPEN MIC: The Jolly Tanners, Haywards Heath, 8pm-11pm.

SUCH GOLD (USA): £12, 7.30pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

WILLIE AUSTEN AND PAUL STENTON: Rising Sun, Nutbourne, 8.30pm-11pm.

WILLIE WATSON: £14, 7.30pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076. Plus special guests. Tickets available at www.wegottickets.com and Union Music Store.

WEDNESDAY, JANUARY 30

COMEDY

JASON MANFORD: Muddle Class. £30, 7.30pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636.

COMMUNITY

BEACHY HEAD RAMBLERS: Harbour, River, Downs and Coast, 10 miles with Mary M 07930 390456. Meet at Newhaven Fort car park, 10am.

WALK: Meet 10am, Henfield Library, High Street, Henfield, BN5 9HN. 2-3 mile HDC Health walk around the twittens, ginnells and snickets of Henfield. May be extended if walkers wish to walk further. No dogs. 1 hr. Anne 01273 493671.

GIGS

AGATHA CRUSTY AND THE MURDER MYSTERY DINNER: Jan 30 to Feb 2, 8pm, £10-£12, Ifield Barn Arts Centre, www.ticketsource.co.uk/ifieldbarntheatre.

OPEN MIC: The Kings Head, Billingshurst, 8pm-11pm.

THE MAGIC GANG: £13, 7pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

STAGE

CIRCUS OF HORRORS: £23-£26, 7.30pm White Rock Theatre, Hastings (01424) 462288. A Psycho Asylum production.

HORRIBLE HISTORIES: From £13, various times until Feb 2, Theatre Royal, Brighton 0844 871 7650. Awful Egyptians and Terrible Tudors.

THURSDAY, JANUARY 31

COMEDY

COMIC BOOM: £8-£10, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. Headliner Garrett Millerick.

NISH KUMAR: £22.50, 7.30pm De la Warr Pavilion, Bexhill (01424) 229111. It’s In Your Nature to Destroy Yourselves.

COMMUNITY

BLOODWISE BRIDGE DRIVE: 10.30am-3.30pm, Warnham Park, Warnham. The Horsham branch of the blood cancer research charity. Coffee 10.30am, play commences 11am, lunch 12.30pm-1.30pm, play continues 1.30pm-3pm, prize giving 3pm. Prizes and a raffle, £80 per table (£20 each) to include coffee, biscuits and a lunch. Info: Nicola 01403 243492, secretary.horshambloodwise@gmail.com.

POLEGATE RAMBLERS: A Winter’s Tale, 4-5 miles with Maureen 765725. Or, From the Old Road to The New, 10 miles with Patience 01424 813106. Meet at Wannock Road Recreation Ground, 9.30am.

WALK: 10am. Meet in the car park above the Village Hall, Barns Green, RH13 0PT. 5-mile HDC walk through fields and woodland. A couple of inclines. 5+ stiles. Can be muddy. No dogs. 2.5 hrs. Lynne 01403 268157.

GIGS

OUR FAMILY DOG: £4-£5, 7.30pm Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171. Plus Tunnel Vision and Swanmeat.

OYE SANTANA: £17.50-£22.50, 7.30pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. The Woodstock 50th Anniversary Tour.

STAGE

THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE: £10, 7pm until Feb 2 (2pm Sat) Chequer Mead, East Grinstead (01342) 302000. Ardingly Prep School. (Youth production).

CINEMA

BRIGHTON

Cineworld Brighton Marina (0871 200 2000): A Dog’s Way Home (PG) Fri, Mon & Tue 2.50; Sat & Sun 10.10, 12.30, 2.50; Thu 1.30. Aquaman (12A) Fri, Sun, Mon & Tue 1.20, 4.30; Sat 4.30; Thu 3.50. Bohemian Rhapsody (12A) Fri 5.15; Sat & Sun 4.20; Mon 4.40; Tue 4.15. BTS: 2018 Love Yourself Tour In Seoul (U) Sat 2.00. Bumblebee (PG) Sun 10.40. Unlimited Screening: Escape Room (15) Fri 8.15. Glass (15) Fri, Mon, Tue & Thu 2.30, 5.30, 8.30; Sat & Sun 11.30, 2.30, 5.30, 7.20, 8.30. Unlimited Screening: If Beale Street Could Talk (15) Mon 7.45. Mary Queen Of Scots (15) Fri, Sun, Mon & Tue 2.10, 5.00, 7.50; Sat 11.00, 1.30, 5.00, 7.50; Thu 1.50, 4.40, 7.30. Mary Poppins Returns (U) Fri, Mon & Tue 2.40, 5.40, 8.00; Sat & Sun 11.40, 2.40, 5.40, 8.00; Thu 2.40, 5.40, 7.50. Screen Anime: Dragon Ball Super: Broly (PG) Sun 3.30. Stan And Ollie (PG) Fri, Mon & Tue 1.00, 3.20, 5.45, 8.10; Sat 12.50, 3.20, 5.45, 8.10; Sun 1.00, 5.50, 8.10; Thu 3.20, 5.45, 8.10. The Favourite (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 7.40. The Mule (15) Fri 2.15, 5.10, 8.40; Sat 10.50, 1.40, 5.10, 8.40; Sun 11.00, 1.40, 5.10, 8.40; Mon 1.50, 5.10, 8.40; Tue 1.30, 5.10; Thu 2.10, 5.10, 8.40. Movies For Juniors: The Nutcracker And The Four Realms (PG) Sat & Sun 10.20. Vice (15) Fri, Mon, Tue & Thu 2.20, 5.20, 8.20; Sat & Sun 11.10, 2.20, 5.20, 8.20. Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (PG) Sat 10.40. Everybody’s Talking About Jamie Encore (12A) Tue 7.15. Green Book (12A) Thu 2.00, 5.00, 8.00. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

Duke Of York’s (0871 902 5728): Mary Queen Of Scots (15) Fri 1.20, 6.35; Sat 12.30, 6.00; Sun & Mon 12.15, 6.00; Wed 3.45; Silver Screen: Tue 12.15; Thu 10.30, 4.00; HOH Subtitled: Tue 6.00; Big Scream: Wed 10.00. Colette (15) Fri 4.00; Mon 3.15; Silver Screen: Tue 3.15. The Favourite (15) Fri 9.30; Sat 3.20, 9.00; Sun 3.15, 9.00; Mon & Tue 9.00; Wed 1.00; HOH Subtitled: Thu 1.15. Dementia Friendly Screening: Singin’ In The Rain (U) Fri 11.00. Kids’ Club: The Grinch (U) Sat 10.30. Toddler Time: Peg + Cat: The Dinosaur Problem (U) Mon 11.00. Bite-Sized Ballets: Tortoise And The Hare (U) Sun 10.30. Royal Opera House Live: La Traviata (2019) (12A) Wed 6.45. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

BURGESS HILL

Orion (01444 243300): NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00. Mary Queen Of Scots (15) Fri & Mon-Wed 5.00, 7.50; Sat & Sun 2.30, 7.15; Thu 4.00, 7.50. Stan And Ollie (PG) Fri & Mon-Thu 5.20; Sat & Sun 12.00, 5.30. The Favourite (15) Fri & Mon-Wed 8.10; Sat & Sun 8.00. Mary Poppins Returns (U) Sat & Sun 12.45, 4.00.

CHICHESTER

Cineworld (0871 2208000): A Dog’s Way Home (PG) Fri & Tue 11.50, 2.20; Sat 11.00, 1.30, 4.10; Sun 10.20, 12.50, 3.30; Mon 12.20, 2.50; Wed 11.50, 2.00, 4.20; Thu 11.50, 2.20, 4.40. BTS: 2018 Love Yourself Tour In Seoul (U) Sat 2.00. Beautiful Boy (15) Fri & Tue 4.50; Mon 5.00. Bumblebee (PG) Sat & Sun 11.30; Mon 8.45. Unlimited Screening: Escape Room (15) Fri 8.15. Escape Room (15) Sat 6.30, 9.00. Glass (15) Fri & Thu 11.20, 2.20, 5.20, 8.20; Sat 11.40, 2.30, 5.40, 8.30; Sun 10.30, 1.30, 4.30, 7.30; Mon, Tue & Wed 12.00, 3.00, 5.20, 8.20. IMAX 2D: Glass (15) Fri 1.20, 4.20, 7.20; Sat 10.20, 1.20, 4.20, 7.20; Sun 12.00, 5.30, 8.30; Mon, Tue & Wed 11.00, 2.00, 7.30; Thu 1.20, 4.20. Mary Queen Of Scots (15) Fri & Mon-Thu 11.30, 2.20, 5.10, 8.10; Sat & Sun 11.10, 2.10, 5.10, 8.10. Mary Poppins Returns (U) Fri 11.50, 2.50, 5.50; Sat 11.20, 2.20, 5.20; Sun 11.20, 2.20, 5.20, 8.15; Mon 11.20, 2.20, 5.20, 7.40; Tue 11.20, 2.20, 5.50, 7.20; Wed & Thu 11.40, 5.00. Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (PG) Sat & Sun 10.00. Second Act (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 12.30, 3.00, 5.30, 8.00; Wed & Thu 12.40, 3.10, 5.40, 8.15. Stan And Ollie (PG) Fri, Sat, Sun & Tue 12.20, 2.50, 5.15, 7.40; Mon 12.20, 2.50, 5.15, 8.15; Wed 11.40, 2.50, 5.15, 7.40; Thu 11.40, 2.45, 5.15, 7.40. The Favourite (15) Fri, Mon & Tue 11.30, 2.15, 5.00, 7.50; Sat 5.00, 7.50; Sun 2.15, 5.00, 7.50; Wed & Thu 2.15, 7.50. The Mule (15) Fri 12.00, 2.40, 5.30, 7.30; Sat, Sun, Tue & Thu 12.40, 3.20, 6.00, 8.40; Mon 11.50, 2.40, 6.00, 8.40; Wed 11.50, 2.30, 6.00, 8.40. Polish: Underdog (15) Fri 8.45; Sat 8.15. Vice (15) Fri, Sat, Mon, Tue, Wed & Thu 11.30, 2.30, 5.30, 8.30; Sun 11.20, 2.20, 5.20, 8.20. Movies For Juniors: Luis And The Aliens (U) Sat & Sun 10.10. Movies For Juniors: The Nutcracker And The Four Realms (PG) Sat & Sun 10.00. IMAX 2D: Free Solo (12A) Sun 3.00; Mon, Tue & Wed 5.00; Thu 7.20.

Schindler’s List (25th Anniversary) (15) Sun 6.00. Unlimited Screening: If Beale Street Could Talk (15) Mon 7.45. Green Book (12A) Wed & Thu 11.00, 2.00, 5.00, 8.00. Royal Opera House Live: La Traviata (12A) Wed 6.45. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

New Park (01243 786650): Stan And Ollie (PG) Fri & Sat 1.00; Sun 8.15; Mon 9.00; Tue 3.30; Wed 11.45; Thu 2.15. White Boy Rick (15) Fri 3.15; Mon 3.00; Tue 8.30. The 12th Man (15) Fri 6.00; Mon 12.15; Tue 5.45; Thu 4.15. Sorry To Bother You (15) Fri 8.45; Sat 8.30; Wed 1.45. Women On The Verge Of A Nervous Breakdown (15) Sat 3.15. The King And I (PG) Sat 5.15. Holocaust Memorial Day 2019 (12A) Sun 12.00. The Queen Of Spades (PG) Sun 4.30. Bohemian Rhapsody (15) Mon 6.00; Tue 12.45; Wed 4.00; Thu 11.45.

Royal Opera House: La Traviata (2019) (12A) Wed 6.45. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

CRANLEIGH

Arts Centre (01483 278000): Royal Opera House Live: La Traviata (12A) Wed 6.45. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

CRAWLEY

Cineworld (0871 200 2000):

A Dog’s Way Home (PG) Fri & Mon 5.00; Sat & Sun 10.40, 12.15, 2.40; Tue 4.50; Wed & Thu 3.40. Cinebabies: Thu 11.00. Aquaman (12A) Fri, Sat & Tue 1.00, 4.10, 7.20, 10.30; Sun, Mon, Wed & Thu 1.00, 4.10, 7.20. Beautiful Boy (15) Fri 11.00, 2.00, 10.40; Sat 10.40; Mon & Tue 11.10, 2.00; Wed & Thu 12.00. Bohemian Rhapsody (12A) Fri & Sat 7.50, 10.50; Sun, Mon & Tue, 7.50; Wed & Thu 11.10, 7.50. Bumblebee (PG) Fri 11.50, 3.20, 6.00; Sat & Sun 11.50, 2.30, 5.10; Mon 11.30, 3.20, 6.00; Tue 11.20, 3.20, 6.00; Wed & Thu 1.00, 6.00. Destroyer (15) Fri, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 12.10, 3.00, 5.50, 8.45; Sat 12.30, 3.20, 6.00, 8.50. Unlimited Screening: Escape Room (15) Fri 8.15. Escape Room (15) Sat 6.00, 8.30. IMAX 2D: Glass (15) Fri & Sat 11.10, 2.10, 5.10, 8.10, 11.10; Sun 11.10, 5.10, 8.10; Mon, Tue & Wed 11.10, 2.10, 8.10; Thu 11.10, 2.10, 5.10. 4DX 2D: Glass (15) Fri-Thu 12.10, 3.10, 6.10, 9.10. Glass (15) Fri & Sat 1.10, 4.10, 7.10, 10.10; Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 1.10, 4.10, 7.10. Mary Queen Of Scots (15) Fri 11.40, 1.10, 2.30, 4.00, 5.20, 7.00, 8.15, 9.50; Sat 11.40, 2.30, 4.00, 5.20, 7.00, 8.15, 9.50; Sun 11.40, 2.30, 4.00, 5.20, 7.00, 8.10; Mon & Tue 11.40, 1.10, 2.30, 4.00, 5.20, 7.00, 8.15; Wed 11.40, 1.00, 2.30, 3.50, 5.20, 8.15; Thu 11.40, 1.10, 2.30, 4.00, 5.20, 8.15. Mary Poppins Returns (U) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 1.40, 4.40, 7.40; Sat 10.40, 12.00, 1.40, 4.40, 7.40; Sun 10.40, 12.30, 1.40, 4.40, 7.40. Second Act (12A) Fri 12.20, 2.50, 5.30, 8.00, 10.30; Sat 2.50, 5.30, 8.00, 10.30; Sun 2.50, 5.30, 8.00; Mon, Tue, Wed & Thu 12.20, 2.50, 5.30, 8.00. Stan And Ollie (PG) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 1.00, 3.30, 6.00, 8.30; Sat & Sun 10.30, 1.00, 3.30, 6.00, 8.30. The Favourite (15) Fri 12.30, 5.30; Sat, Sun, Wed & Thu 5.00; Mon & Tue 12.30, 5.00. The Mule (15) Fri 11.50, 2.40, 5.20, 8.20, 11.00; Sat 11.50, 2.40, 5.40, 8.40, 11.00; Sun, Mon & Tue 11.50, 2.40, 5.40, 8.40; Wed & Thu 2.40, 5.40, 8.40. The Upside (12A) Fri 2.30, 8.50; Sat & Sun 7.45; Mon 2.15, 8.50; Tue 2.00, 8.50; Wed & Thu 2.10, 8.50. Polish: Underdog (15) Fri & Sat 11.10. Vice (15) Fri 11.20, 2.20, 5.20, 8.20, 10.40; Sat 11.00, 3.00, 5.20, 8.20, 10.40; Sun 11.20, 5.20, 8.20; Mon, Tue, Wed & Thu 11.20, 2.20, 5.20, 8.20. Bite Sized Northern Ballets: Tortoise And The Hare (U) Sat 11.00. BTS: 2018 Love Yourself Tour In Seoul (U) Sat 2.00. Movies For Juniors: Luis And The Aliens (U) Sat 9.50; Sun 10.10. Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (PG) Sat & Sun 10.30, 1.20. Spider-Man: Into The Spider-Verse (PG) Sat & Sun 10.20, 12.10. Movies For Juniors: The Nutcracker And The Four Realms (PG) Sat & Sun 10.00. IMAX 2D: Free Solo (12A) 2.40; Mon, Tue & Wed 5.40; Thu 8.10. Schindler’s List (25th Anniversary) (15) Sun 6.00. Screen Anime: Dragon Ball Super: Broly (PG) Sun 3.30. Unlimited Screening: If Beale Street Could Talk (15) Mon 7.45. Everybody’s Talking About Jamie (Encore) (12A) Tue 7.15. Green Book (12A) Wed & Thu 11.00, 2.00, 5.00, 8.00. Royal Opera House Live: La Traviata (12A) Wed 6.45. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

The Hawth (01293 553636): Royal Opera House Live: La Traviata (12A) Wed 6.45. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

EASTBOURNE

Cineworld (0871 200 2000): A Dog’s Way Home (PG) Fri, Mon & Tue 3.50; Sat 11.40, 1.00; Sun 11.20, 1.00; Wed 4.20; Thu 4.30. Aquaman (12A) Fri 5.00; Sat, Sun & Tue 8.00; Mon 5.00. Beautiful Boy (15) Fri 1.50, 4.50, 7.40; Sat, Sun, Wed & Thu 2.00, 4.50, 7.40; Mon & Tue 2.00, 4.40, 7.40. Unlimited Screening: Escape Room (15) Fri 8.15. Glass (15) Fri 2.10, 5.10, 8.10; Sat 11.30, 2.30, 5.30, 8.30; Sun 11.40, 2.30, 5.30, 8.30; Mon, Tue, Wed & Thu 2.20, 5.10, 8.10. Mary Queen Of Scots (15) Fri 2.20, 5.00, 7.50; Sat & Sun 2.40, 5.10, 7.50; Mon 2.10, 4.50, 8.00; Tue 2.10, 4.50, 7.50; Wed & Thu 2.10, 5.00, 7.50. Mary Poppins Returns (U) Fri 2.00; Sat 11.00, 5.00; Sun & Tue 1.50, 5.00; Mon 1.50; Wed & Thu 3.10. Stan And Ollie (PG) Fri & Tue 1.40, 6.10, 8.30; Sat & Sun 12.00, 3.20, 5.45, 8.10; Mon 1.40, 6.10, 8.30; Wed & Thu 1.50, 6.10, 8.30. Vice (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 2.30, 5.20, 8.20; Sat 10.50, 1.50, 5.20, 8.20; Sun 11.00, 2.20, 5.20, 8.20. BTS: 2018 Love Yourself Tour In Seoul (U) Sat 2.00. Movies For Juniors: The Nutcracker And The Four Realms (PG) Sat & Sun 10.30. The Favourite (15) Sun 11.30. Unlimited Screening: If Beale Street Could Talk (15) Mon 7.45. Royal Opera House Live: La Traviata (12A) Wed 6.45. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

Curzon (01323 731441): The Mule (15) 2.00, 5.00, 8.00. Mary Queen Of Scots (15) 2.05, 5.05, 8.05. Stan And Ollie (PG) 5.10. Colette (15) Fri, Mon, Tue & Thu 2.10. The Favourite (150 8.10 (not Wed). Mary Poppins Returns (U) Sat & Sun 2.10. Dead In A Week (Or Your Money Back) (15) Wed 2.10, 8.10.

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): Mary Queen Of Scots (15) Fri, Sat, Mon & Tue 2.00, 5.00, 8.00; Sun 1.00, 4.00; Wed & Thu 2.00, 8.00. Stan And Ollie (PG) Fri, Mon & Tue 3.15, 5.45; Sat 5.45; Sun 5.40; Wed & Thu 1.00, 3.20. Glass (15) Fri-Tue 2.20, 8.20; Wed & Thu 2.20. The Mule (15) 5.20, 8.10. Goosebumps 2: Haunted Halloween (PG) Sat 10.10. Smallfoot (U) Sat 10.10. Spider-Man: Into The Spider-Verse (PG) Sat 12.15; Sun 12.00. Mary Poppins Returns (U) Sat 2.50; Sun 2.40. Down To Earth (Directors Q&A Screening) (U) Sun 7.30. Silver Screen: The Old Man And The Gun (12A) Wed 10.10. Green Book (12A) Wed & Thu 4.50. Royal Opera House: La Traviata (2019) (12A) Wed 6.45. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

HAILSHAM

Pavilion (01323 841414): Tulip Fever (15) Mon & Tue 7.45; Wed & Thu 2.15. Royal Opera House Live: La Traviata (12A) Wed 6.45. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

HASSOCKS

Adastra Hall (01273 842081): (No films this week.)

HAYWARDS HEATH

Clair Hall (01444 455440): (No films this week.)

HORSHAM

The Capitol (01403 750220): Blue Oasis Film Club Screening: Vice (15) Fri 10.15. Mary Queen Of Scots (15) Fri, Sat, Mon & Wed 1.45, 4.45, 7.45; Sun 2.15, 8.15; Tue 4.45, 7.45; Thu 12.45, 4.00. Vice (15) Fri, Sat, Mon & Wed 2.15, 5.15, 8.15; Sun 2.30, 5.15; Tue & Thu 5.15, 8.15. Family Film Fun Screening: Smallfoot (U) Sat 10.30. Blue Oasis Film Club Screening: Mary Queen Of Scots (15) Sat 11.00. Schindler’s List (15) Sun 6.00. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): Finding Your Feet (12A) Sun 3.00.

LEWES

Depot (01273 525354) (lewesdepot.org): Beautiful Boy (15) Fri, Sat, Mon & Thu 5.30, 8.15; Sun 6.00, 8.30; Tue 12.00, 5.30, 8.15; Wed 3.45, 8.00. Mary Queen Of Scots (15) Fri, Mon & Tue 2.30, 5.15, 8.00; Sat 2.15, 5.15, 8.00; Sun 2.15, 5.00, 7.45; Wed 11.45, 2.30, 5.15; Thu 1.30, 4.15, 8.00. Monsters And Men (15) Fri, Mon & Tue 8.30; Sat & Sun 8.45; Wed 6.00; Thu 5.45. Stan And Ollie (PG) Fri, Mon & Tue 3.15; Sat & Sun 11.30; Wed 1.30. Bergman, A Year In A Life (15) Fri, Mon & Tue 5.45; Sat & Sun 6.15; Wed 3.30; Thu 3.15. Colette (15) Fri, Mon, Tue & Thu 3.00; Sat & Sun 3.45; Wed 1.00. Biutiful (15) Fri 10.00. A People Uncounted (15) Sat 2.00. Bumblebee (PG) Sat & Sun 11.00; Autism Friendly: Sun 11.15. Schindler’s List (15) Sun 2.00. Royal Opera House: La Traviata (12A) Wed 6.45. The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert (15) Wed 8.15. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

LITTLEHAMPTON

Windmill Cinema (01903 715920): The Favourite (15) Fri 6.05; Sat 8.10; Sun & Wed 4.00; Mon 1.15, 8.10; Tue 3.30, 6.05; Thu 2.15. Stan And Ollie (PG) Fri 3.50, 8.30; Sat & Mon 3.50, 6.05; Sun 2.00, 6.30; Tue 1.15, 8.30; Wed 2.00; Thu 4.45. Mary Poppins Returns (U) Sat 1.15; Sun 11.15. Royal Opera House Live: La Traviata (12A) Wed 6.45. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

NEWHAVEN

Hillcrest Centre (01273 512376): (Not available.)

SEAFORD

Seaford Community Cinema, Barn Theatre (www.seafordcinema.org): The Wife (15) Fri 7.30. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.

UCKFIELD

The Picture House (01825 764909): Cinephile Sunday Screening: The Royal Tenenbaums (15) Sun 8.00. Mary Queen Of Scots (15) Fri 11.00, 2.20, 5.45, 8.20; Sat 1.15, 5.45, 8.20; Sun 12.00, 5.45, 8.20; Mon 3.55, 5.45, 8.20; Tue 2.20, 5.55, 8.20; Wed 11.00, 2.20, 5.45, 8.30; Thu 2.20, 5.45; Parent & Baby Screening: Thu 11.15. Stan And Ollie (PG) Fri 11.30, 2.00, 6.30, 8.40; Sat 11.00, 6.30, 8.40; Sun 6.10, 8.30; Mon 3.45, 6.30, 8.40; Tue 2.00, 6.10; Wed 11.30, 1.45, 4.00; Thu 6.15; Parent & Baby Screening: Thu 11.00. The Favourite (15) Fri 11.15, 2.10, 6.00, 8.30; Sat 3.30, 6.00, 8.30; Sun 2.30, 5.15; Mon 3.15, 6.00, 8.30; Tue 2.10, 4.30, 8.30; Wed 11.15, 2.10, 6.00; Thu 2.10, 8.30; Parent & Baby Screening: Thu 11.30. Mary Poppins Returns (U) Sat 11.15, 12.45, 3.50; Sun 12.30, 3.30. Saturday Morning Movie: The Nutcracker And The Four Realms (PG) Sat 10.30. The Nutcracker And The Four Realms (PG) Sun 12.15. Green Book (12A) Wed & Thu 8.20. Nureyev: All The World His Stage (12A) Sun 3.00. BTS: Love Yourself World Tour (U) Sat 3.00. Stage Russia Presents: King Lear (12A) Tue 7.30. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00. Royal Opera House Live: La Traviata (12A) Wed 6.45; Encore: Thu 2.00.

WORTHING

Dome (01903 823112): A Dog’s Way Home (PG) Fri & Mon-Thu 12.15, 5.30; Sat & Sun 12.35, 3.15. Badlyfest: Men Behaving Badly + Simon Nye Q&A (PG) Tue 8.00. Disability Friendly Screening: Mary Poppins Returns (U) Sat 10.15. Glass (15) Fri, Sat & Mon-Wed 5.40, 8.00; Sun 5.45, 8.00; Thu 5.10, 8.00. Mary Poppins Returns (U) Sat 10.00; Sun 10.00, 12.30. Mary Queen Of Scots (15) Fri & Mon-Thu 2.30, 5.20, 8.15; Sat & Sun 2.50, 5.30, 8.15. Parent & Baby Screening: Mary Poppins Returns (U) Mon 12.00. Ralph Breaks The Internet (PG) Sat 10.20; Sun 10.15. Spider-Man: Into The Spider-Verse (PG) Sat 12.35; Sun 10.10. Stan And Ollie (PG) Fri, Tue & Wed 12.30, 3.15, 8.30; Sat & Sun 12.55, 5.35, 8.30; Mon 12.30, 3.00, 8.30; Tue, Wed & Thu 12.30, 3.15, 8.30. The Favourite (15) Fri, Tue & Wed 12.30, 2.45; Sat 3.00; Sun 3.10; Mon 2.45; Thu 12.30, 2.30.

Connaught (01903 206206): Mary Queen Of Scots (15) Fri 12.00, 5.30; Sat 3.20, 8.30; Sun 12.30, 5.45; Mon 3.00, 8.40; Tue 2.30, 5.45; Wed 12.45, 8.20; Thu 12.15, 3.30. Stan And Ollie (PG) Fri 3.30, 8.20; Sat 12.30, 8.20; Sun 3.10, 8.20; Mon 1.30, 3.45; Tue 12.45, 5.15; Wed 3.30; Thu 11.00, 1.15. The Mule (15) Fri 2.45, 8.15; Sat 12.45, 6.00; Sun 3.15, 8.30; Mon 6.00; Tue 12.00, 8.30; Wed 12.00, 5.45; Thu 3.00, 8.30. The Favourite (15) Fri 12.45, 5.45; Sat, Tue & Wed 3.00; Sun 5.30; Mon 12.15, 5.45; Thu 5.45. Bumblebee (PG) Sat 10.00; Sun 10.10, 12.40. Saturday Morning Pictures: Spider-Man: Into The Spider-Verse (PG) Sat 10.15. Underdog (15) Sat 5.45; Mon 8.30. Spider-Man: Into The Spider-Verse (PG) Sun 10.00. Silver Screen: The Mule (15) Mon 11.00. Everybody’s Talking About Jamie (12A) Tue 8.00. Royal Opera House Live: La Traviata (12A) Wed 6.45. NT Live: I’m Not Running (12A) Thu 7.00.