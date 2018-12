Cinema listings for Friday, December 28, to Thursday, January 3

See what’s playing in cinemas across Sussex

BRIGHTON

Duke Of York’s (0871 902 5728): Mary Poppins Returns (U) Fri, Sat & New Year’s Day 11.30, 2.30, 5.30, 8.30; Sun 11.00, 2.00, 5.00, 8.00; New Year’s Eve 10.00, 1.00, 4.00, 7.00; Wed 2.30, 5.30, 8.30; Thu 8.30; Big Scream: Wed 11.30; Silver Screen: Thu 11.30, 2.30; HOH Subtitled: Thu 5.30.

BURGESS HILL

Orion (01444 243300): Mary Poppins Returns (U) Fri, Sat, Sun, New Year’s Day & Wed 12.15, 2.00, 5.10, 6.30, 8.15; New Year’s Eve 12.00, 3.00, 3.30; Thu 5.10, 7.30, 8.15. Ralph Breaks The Internet (PG) Fri, Sat, Sun, New Year’s Day & Wed 3.30; Thu 5.00. The Grinch (U) Fri, Sat, Sun, New Year’s Day & Wed 11.45; New Year’s Eve 12.30.

CHICHESTER

New Park (01243 786650): Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald (PG) Fri & Sat 12.30; Sun 5.30; New Year’s Eve 11.30; Wed 8.30; Thu 5.45. Robin Hood (12A) Fri 3.30; Sat 5.45; Sun & Thu 8.30; New Year’s Day 9.00. Reinventing Marvin (15) Fri 6.00; Sun 12.15; Wed 5.45. The Girl In The Spider’s Web (15) Fri & Sat 8.30; Sun 2.45; New Year’s Day 6.30; Wed 1.00. His Girl Friday (U) Sat 3.30; New Year’s Eve 2.00. Berliner Philharmoniker Live: New Year’s Eve Concert 2018 (U) New Year’s Eve 4.00; New Year’s Day 3.45. The Nutcracker And The Four Realms (PG) Wed 3.15; Thu 12.30. Degas: Passion For Perfection (U) Thu 3.00.

CRANLEIGH

Arts Centre (01483 278000): (Next film January 15.)

CRAWLEY

The Hawth (01293 553636): Berliner Philharmoniker: New Year’s Eve Concert (12A) New Year’s Eve 4.00.

EASTBOURNE

Curzon (01323 731441): Mary Poppins Returns (U) 2.00; 5.00, 8.00 (not Mon). Bumblebee (PG) 2.10; 5.10, 8.10 (not Mon). Spider-Man: Into The Spider-Verse (PG) Fri-New Year’s Eve 2.05; Fri-Sun 5.05, 8.05. The Favourite (15) Tue, Wed & Thu 2.05, 5.05, 8.05.

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): (Next film January 15.)

HAILSHAM

Pavilion (01323 841414): Mary Poppins Returns (U) Fri 11.00, 2.15, 7.45; Sat, Sun & New Year’s Day 2.15, 7.45; New Year’s Eve 11.00, 2.15; Wed & Thu 11.00, 2.15, 7.45.

HASSOCKS

Adastra Hall (01273 842081): (No films this week.)

HAYWARDS HEATH

Clair Hall (01444 455440): (No films this week.)

HORSHAM

The Capitol (01403 750220): Bumblebee (PG) Fri & Sun 5.15, 8.15; Sat 2.15, 8.15; New Year’s Eve 5.15; Thu 2.15, 5.15. Mary Poppins Returns (U) Fri 1.30, 4.45, 7.45; Sat 1.30, 5.15, 7.45; Sun 11.00, 1.30, 4.45, 7.45; New Year’s Eve 10.30, 2.15, 4.45; Wed 1.30, 7.45; Thu 10.30, 1.30, 4.45, 8.15. The Grinch (U) Fri & Sun 2.15; Mon, Wed & Thu 11.00. Blue Oasis Film Club Screening: Bumblebee (PG) Fri 10.15. Bumblebee – 3D (PG) Fri & Sun 10.30; Sat & Wed 4.45; Sun 10.30; Thu 7.45. Blue Oasis Film Club Screening: The Grinch (U) Sat 11.00.

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): (Next film January 11.)

LEWES

Depot (01273 525354) (lewesdepot.org): Mary Poppins Returns (U) Fri, Sat, Sun, Wed & Thu 11.00, 2.00, 5.15, 8.15; New Year’s Eve 11.00, 2.00, 5.15; New Year’s Day 2.00, 5.15, 8.15; Relaxed: Sat 11.30; New Year’s Day 12.00; Autism Friendly: Sun 11.30. Spider-Man: Into The Spider-Verse – 3D (PG) Fri 2.45; Sat 5.30. Spider-Man: Into The Spider-Verse (PG) Fri 5.30; Sat 2.45; Sun 2.30, 5.30; New Year’s Eve 2.30; New Year’s Day 3.30; Wed 3.00; Thu 3.15. Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (PG) Fri, Sat, Wed & Thu 12.15; Sun & New Year’s Eve 11.30; New Year’s Day 12.45. 1985 (15) Fri & Sat 3.30, 8.45; Sun 6.30, 8.45; New Year’s Eve 2.45; Tue, Wed & Thu 8.45. Free Solo (12A) Fri, Sat & Sun 8.30; New Year’s Eve 5.30; Tue, Wed & Thu 6.00. Shoplifters (15) Fri 1.00, 5.45; Sat 5.45; Sun 3.45; New Year’s Eve 12.00, 5.00. Double Indemnity (PG) Thu 11.00.

LITTLEHAMPTON

Windmill Cinema (01903 715920): The Grinch (U) 12.30. Ralph Breaks The Internet – Wreck-It Ralph 2 (PG) 10.15. Mary Poppins Returns (U) 2.30, 5.05; 7.45 (not Mon).

NEWHAVEN

Hillcrest Centre (01273 512376): (Next film January 19.)

SEAFORD

Seaford Community Cinema, Barn Theatre (www.seafordcinema.org): (Next film January 25.)

UCKFIELD

The Picture House (01825 764909): Mary Poppins Returns (U) Fri & Sun 11.30, 2.30, 5.30, 8.15; Sat 11.00, 2.45, 5.30, 8.15; New Year’s Eve 10.30, 1.15, 4.00; New Year’s Day 2.30, 5.30, 8.15; Wed 11.30, 2.30, 5.30, 8.15; Thu 2.30, 5.30, 8.15; Parent & Baby Screening: Thu 11.00. Bumblebee (PG) – screening daily. The Favourite (15) Sun 8.00. Saturday Morning Movie: Frozen Sing-A-Long (PG) Sat 10.30.

WORTHING

Dome (01903 823112): Aquaman (12A) Fri 5.30; Sat & Sun 5.40; New Year’s Eve 1.00; Tue, Wed & Thu 5.25. Bumblebee (PG) Fri 12.00, 2.45, 5.25, 8.00; Sat & Sun 12.30, 3.05, 5.45, 8.20; New Year’s Eve 2.00, 4.05; New Year’s Day 6.15, 8.30; Wed & Thu 3.30, 6.05, 8.30. Holmes And Watson (12A) Fri 3.15, 8.35; Sat, Sun, Wed & Thu 8.40; New Year’s Eve 4.30. Mary Poppins Returns (U) Fri 10.15, 1.30, 5.00, 8.15; Sat & Sun 10.20, 1.00, 4.30, 8.00; New Year’s Eve 9.40, 12.35, 3.45; New Year’s Day 2.00, 5.10, 8.15; Wed 10.30, 1.30, 5.00, 8.15; Thu 11.15, 2.20, 5.00, 8.15. Ralph Breaks The Internet (PG) Fri 10.10; Sat, Sun & New Year’s Eve 10.00; New Year’s Day 2.45; Wed & Thu 10.40. Spider-Man: Into The Spider-Verse (PG) Fri 12.40; Sat & Sun 10.10, 3.15; New Year’s Eve 11.25; New Year’s Day 3.45; Wed & Thu 1.00. The Grinch (U) Fri 10.00; Sat & Sun 1.00; New Year’s Eve 9.30; New Year’s Day 1.50.

Connaught (01903 206206): The Grinch (U) Fri 3.15; Sat 12.40; Sun, Mon, Wed & Thu 10.00. Mary Poppins Returns (U) Fri 10.00, 12.15, 3.00, 5.45, 8.30; Sat 10.00, 12.45, 3.00, 5.45, 8.30; Sun 11.00, 12.15, 3.00, 5.45, 8.30; New Year’s Eve 11.30, 2.15, 5.00; Tue, Wed & Thu 12.00, 2.45, 5.30, 8.15. Holmes And Watson (12A) Fri 5.30; Sat 8.25; Sun 8.00; New Year’s Eve 5.15; New Year’s Day 8.30; Wed 6.00; Thu 8.30. The Old Man And The Gun (12A) Fri 12.45; Sat 6.15; Sun 5.50; New Year’s Eve 12.15. Widows (15) Fri 7.45; Sat 3.30; New Year’s Eve 2.30. Saturday Morning Pictures: The Nutcracker And The Four Realms (PG) Sat 10.15. The King And I: From The London Palladium (12A) Sun 2.00. The Favourite (15) New Year’s Day 12.15, 3.00, 5.45; Wed 12.30, 3.15, 8.30; Thu 12.30, 3.10, 5.45.